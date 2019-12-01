شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «يورو 2020» تضع أبطال العالم وأوروبا في مجموعة الموت! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) سُحبت مساء اليوم قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 التي ستقام للمرة الأولى في 12 دولة مختلفة احتفالاً بمرور 60 على انطلاق البطولة، خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو 2020. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع آخر بطلين لكأس العالم (ألمانيا وفرنسا) وحامل لقب بطولة أوروبا (البرتغال) في مجموعة واحدة وصفت بأنها مجموعة الموت، ويتواجد معهم أيضاً المتأهل من مباراة الملحق الأوروبي رقم 1، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من ويلز، وسويسرا، وإيطاليا، وتركيا، وتواجدت الدنمارك، وفنلندا، وبلجيكا، وروسيا في المجموعة الثانية، ومنتخبات هولندا، وأوكرانيا، والنمسا، مع الفائز من مباراة الملحق رقم 4 في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات إنجلترا، وكرواتيا، والتشيك، والفائز من مباراة الملحق رقم 3، فيما ضمت الخامسة منتخبات إسبانيا، والسويد، وبولندا، والفائز من مباراة الملحق رقم 2.



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