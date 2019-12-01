شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة إلى نهائي الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (الكويت)

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الى نهائي البطولة الخليجية 16 لكرة السلة إثر فوزه اليوم على البحرين في الدور نصف نهائي 85-66، ويواجه غداً (الأحد) الكويت مستضيف البطولة الذي فاز على نظيره الإماراتي في نفس الدور 75-64.

وقدم الأخضر مستوى مميزا وفرض سيطرته وأسلوبه على المباراة من البداية، ولم يمنح منتخب البحرين تطبيق منهجه سواء في السرعة أو التصويبات الثلاثية التي تعتبر سلاحه الرئيسي وكان للدفاع القوي الذي ميز المنتخب السعودي دور في تحقيق الفوز والتأهل الى النهائي.

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ويلعب الأخضر غداً مع نظيره الكويت مستضيف البطولة عند الساعة 6:00 والترشيحات تنصب لصالحه بناء على المستوى الفني الذي قدمه خلال مبارياته السابقة، إذا ماسارت الأمور بشكل طبيعي خاصة أن الأخير يلعب على أرضه وبين جماهيره التي دعمته بشكل كبير حتى وصوله للنهائي.

وبارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد للاعبين هذا الفوز المستحق وطالبهم بالفوز في مباراة الغد لتحقيق البطولة.

كابتن وقائد الفريق محمد المرواني أكد أن المباراة لم تكن سهلة وأن المنتخب البحريني قوي ويملك لاعبين على مستوى فني مميز، «لكن نجحنا في فرض طريقتنا الخاصة بنا وإيقاف مفاتيح المنتخب البحريني، ونعد القيادة الرياضية والجماهير السعودية بتقديم كل ما لدينا وتحقيق البطولة»، وشكر المرواني رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد على دعمه المنتخب خلال الفترة السابقة الذي أسفر عن تحقيق نتائج مميزة للمنتخب خلال مشواره في المشاركات السابقة والحالية.