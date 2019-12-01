شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني: تواجد حفل اعتزالي في موسم الرياض مسك ختام لمسيرتي الكروية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

أكد نجم الكرة السعودية ولاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق الكابتن ياسر القحطاني، أن حفل اعتزاله الذي سيقام مساء غد (الأحد) بملعب نادي الهلال في استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، سيكون محطة مهمة ومسك الختام لمسيرة حياته الكروية، وأن يكون الوداع الجميل لعشقه مع الساحرة المستديرة.

وأعرب القحطاني في مؤتمر صحفي، عقده اليوم (السبت) بقاعة المؤتمرات الصحفية، باستاد جامعة الملك سعود، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة، عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، لقيامه بدعم حفل ومباراة اعتزاله وجعل هذا الحدث المهم ضمن فعاليات «موسم الرياض» الذي يٌعد أكبر مواسم المملكة. كما تقدم بخالص الشكر والعرفان لإدارة نادي الهلال، وأعضاء الشرف، ولكل من ساهم ودعم حفل اعتزاله، والذي يتمنى أن يكون حدثاً رياضياً كبيراً في المملكة، لاسيما في ظل الفرحة العارمة التي تعيشها الأوساط الرياضية السعودية وجماهير الهلال هذه الأيام بعد تتويج الهلال بطلاً لكأس آسيا 2019.

وقال «إن حفل اعتزاله سيتضمن العديد من الفعاليات الشيقة والبرامج الممتعة التي تسعد جمهوره الكروي الكبير، وإن الحفل يٌعتبر مناسبة متميّزة تتيح له فرصة التواصل مع جمهوره الوفي ليبادلهم الحب والوفاء عند نزوله للملعب في مباراة الاعتزال بعد انقطاع طويل عن الملاعب الخضراء».

وأكد القحطاني أن هناك العديد من نجوم الكرة العالميين الذين سيحضرون حفل الاعتزال من أبرزهم، أندريا بيرلو، وصامويل إيتو، وفرانشيسكو توتي، وروبن فان بيرسي، وأنهم سيشاركون في المباراة المقامة في الحفل والتي ستجمع فريق نادي الهلال بكامل نجومه، مع الفريق الذي سيقوده الكابتن ياسر القحطاني بمشاركة نخبة من النجوم العالميين والعرب، وهو فريق «Y20» والذي يعني الحرف الأول من أسمه (Y) ورقم قميصه (20).

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وحول شعوره أثناء إعلانه الاعتزال وتوديعه الملاعب المستطيلة، قال القحطاني «حقاً كان قراراً صعباً بعد سنوات طويلة من عمري وعرقي وفرحتي في الملاعب، وأنا لا أزال أذكر بكل فخر واعتزاز الأيام الجميلة والذكريات الحلوة، وأصوات الجماهير تصيح (الموج الأزرق جاكم)، وأنا عاشق للموج الأزرق وسأظل دائماً مبتلاً به». حيث يتمتع اللاعب ياسر القحطاني بعلاقات متميّزة مع إدارة وأعضاء الشرف بنادي الهلال، وبروابط وثيقة مع اللاعبين، ولديه شعبية كبيرة لدى الجمهور السعودي.

ولعب الكابتن ياسر القحطاني، في صفوف نادي الهلال 14 عاماً حتى أعلن في أبريل 2018م رسمياً اعتزاله لعب كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات توج خلالها نادي (الزعيم) بالعديد من البطولات. وخاض اللاعب ياسر 100 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، وشارك في كأس العالم عام 2006. وتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007م.

يذكر أن الكابتن ياسر سعيد القحطاني الذي ولد في عام 1982م بدأ مشواره الكروي مع نادي القادسية بالدمام، ولمع اسمه في موسم (2002/2003م) والذي كان من أفضل مواسم ياسر القحطاني، إذ تألق فيه بشكل ملفت مع نادي القادسية واستطاع أن يوصله إلى المربع الذهبي بالدوري السعودي، ونجح في أن يحجز مكاناً مهما في مقدمة هجوم المنتخب السعودي.

ومع زيادة تألق ياسر القحطاني، على صعيد فريقه القادسية والمنتخب الوطني، دخل ناديا الاتحاد والهلال بقوة للظفر بصفقة المهاجم الدولي ياسر القحطاني، فأصبح اللاعب قضية من قضايا الموسم الرياضي السعودي آنذاك، حتى أعلن عشقه للهلال ليتم رسمياً صفقة انتقاله إلى نادي الهلال، والذي حقق معه العديد من الإنجازات والبطولات. ليختتم هذه المسيرة الكروية الرائعة بحفل اعتزال ضخم ينتظره الجميع.