ليلة وداع الكاسر..نجوم العالم ضد بطل آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يودع مهاجم الهلال ياسر القحطاني الملاعب الرياضية اليوم رسميا كلاعب خلال مهرجان الاعتزال الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بالتزامن مع موسم الرياض.

وسيقود القحطاني فريق Y20 الذي يضم نجوما عالميين وسعوديين ضد فريق الهلال المتوج أخيرا بلقب دوري أبطال آسيا.

ويدرب فريق الكاسر مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز وابنه إيميليانو، فيما يضم الإيطاليان أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي، والهولندي روبين فان بيرسي، والكاميروني صامويل إيتو والليبي طارق التايب والروماني ميريل رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون والكوري الجنوبي لي يونج بيو والأوروجوياني نيكولاس ميليسي، إضافة إلى أحمد الفريدي وعبدالله الزوري وحسين عبدالغني ومحمد نور.

4 ألوان

وسيحتوي قميص فريق Y20 على 4 ألوان، ثلاثة منها تمثل الأندية التي لعب لها القحطاني، وهي القادسية والهلال والعين الإماراتي، والرابع لون المنتخب السعودي (الأخضر).

3 فنانين

يحيي حفل القناص ثلاثة فنانين، هم: رابح صقر، ووليد الشامي، وأسماء المنور.

كما سيشهد الحفل عددا من الفقرات وعروض ألعاب نارية وبعض الفعاليات المصاحبة التي تتزامن مع موسم الرياض.

لماذا غاب برشلونة؟تردد أن برشلونة هو من سيكون الطرف الأول في اعتزال القحطاني، إلا أن المعتزل أجاب بقوله «حضور الأندية الأوروبية أصبح أمرا عاديا لدرجة أنني أشعر أن ميسي بات يسكن في البديعة من كثرة حضور المنتخبات والأندية العالمية إلى السعودية، لذا بحثت عن شيء مختلف وهو رؤية زملائي الذين شاركوا معي منذ البداية ويعتبرون أولى من غيرهم‏».

وأضاف «كنت أتمنى مشاركة زملائي الدوليين لكنهم حاليا في مهمة وطنية من خلال المشاركة بكأس الخليج، لكن مجرد تواجد شعار الهلال يكفي فهو نجاح لأي فعالية».

مع من ضد من؟وقال القحطاني «سأشارك مع الهلال ومع فريق Y20 اليوم». وأردف «فريق Y20 الذي سيتم تدشينه اليوم لن يختفي بنهاية حفل الاعتزال، بل سيستمر مع اختلاف الأسماء، وسيشارك في بعض المناسبات من ضمنها التطوعية».

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ولادة ومحطات

لعب للقادسية

من 2000ــ 2005

من 2005 ــ 2018

من 2011 ـــ 2012 (بنظام الإعارة)

من 2002 ـــ2013

مثل

أهدافه

سجل للهلال 132 هدفا في الدوري وأبطال آسيا من أصل 274 مباراة

- سجل للقادسية 23 هدفا من 38 مباراة

- سجل للعين 12 هدفا من 23 مباراة

- سجل للمنتخب 35 هدفا من 42 مباراة دولية

القحطاني مع الأخضر

أول مباراة دولية ضد البحرين في 17 ديسمبر 2002

حقق كأس العرب 2002

حقق كأس الخليج 2003

حقق دورة ألعاب التضامن 2005

شارك في كأس العالم 2006

وصيف كأس آسيا 2007

جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2007

هداف كأس آسيا 2007 بأربعة أهداف

سادس أفضل هدافي العالم عام 2007

ثاني أكثر لاعبي العالم شعبية عام 2007

جائزة المفتاحة كأفضل لاعب لعام 2007

تاسع أكثر لاعبي العالم شعبية عام 2008

جائزة التميز الرياضي كأحسن لاعب عام 2008

أكثر لاعبي العالم شعبية عام 2009

خامس أكثر لاعبي العالم شعبية عام 2010

أبرز إنجازاته مع القادسية والهلال والعين

مع القادسية: - درع دوري الدرجة الأولى 2002

مع الهلال: - دوري المحترفين 5 مرات مواسم 2007–2008، 2009–210، 2010–2011، 2016–2017، 2017–2018

- كأس ولي العهد 7 مرات أعوام 2006، 2008، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016

- كأس الملك مرتين في 2015 و2017

- كأس السوبر السعودي عام 2015

- كأس الاتحاد السعودي عام 2006

- وصافة دوري أبطال آسيا 2014 و2017

مع العين: - الدوري الإماراتي موسم 2011–2012