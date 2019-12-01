الريال ينفرد بالصدارة موقتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد

انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكل موقت، بعد فوزه على مضيفه ألافيس 2 - 1 أمس في المرحلة الـ15 من المسابقة.

وتقدم الريال بهدف سيرخيو راموس في الدقيقة 52 وتعادل ألافيس عبر لوكاس بيريز مارتينيز في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما أضاف داني كارفاخال الهدف الثاني للريال في الدقيقة 69.

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ورفع الريال رصيده 31 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب بشكل موقت، لحين خوض برشلونة مباراته في هذه الجولة أمام أتلتيكو مدريد اليوم.

في المقابل توقف رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز الـ13.

وهذا هو الفوز التاسع للريال الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 4 مباريات.