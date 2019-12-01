جراحة لأنف ناطق المكسور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الدوحة

أجرى لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم سعد ناطق عملية جراحية في مستشفى حمد الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على الإمارات 2-0 أمس الأول في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج «خليجي 24» والمقامة حاليا بالدوحة.

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وخضع اللاعب لفحوص طبية بعد نهاية اللقاء أظهرت إصابته بكسر في الأنف وحاجته للتدخل الجراحي، ومن المتوقع أن يتغيب حتى نهاية البطولة.

ووفقا للوائح البطولة، لا يحق للمنتخب العراقي استبدال اللاعب المصاب بعد بداية المنافسات، وبالتالي سيخسر العراق جهود سعد ناطق.

وحرص الجهاز الإداري للمنتخب العراقي على زيارة اللاعب بالمستشفى بعد إجرائه للجراحة للاطمئنان على سلامته.