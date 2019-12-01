إعجاب كات يبقي الأحمدي في الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كات إعجابه بالأداء والمستويات التي يقدمها قائد الفريق، المغربي كريم الأحمدي إلى جانب تمتعه بروح القيادة والانضباطية.

وقرر المدرب الهولندي الاعتماد عليه في اللقاءات الرسمية المقبلة كعنصر أساسي رابط بين خط الدفاع والمنتصف والهجوم لا سيما بعد رحيل صانع الألعاب الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو.

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وسيكون المغربي الأحمدي ثالث المحترفين الأجانب بعد البرازيليين رومارينهو وغروهي الذين ضمنوا الاستمرارية بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبقى شهر على انطلاقها.

في المقابل أجلت إدارة النادي فكرة تمديد عقد المدافع المغربي مروان داكوستا حتى إشعار آخر، نظير العلاقة المشحونة بينه وبين رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي والمشرف العام على الفريق أحمد كعكي.

وتشير مصادر (مكة) أن المدافع الدولي المغربي تلقى وعودا منذ ثلاثة أشهر بتمديد عقده الاحترافي لمدة موسم حيث تزامنت تلك المحادثات الشفهية مع محادثات أخرى مع المحترف البرازيلي رومارينهو، فيما تم تجديد عقد الأخير موسمين مع عدم التجديد لداكوستا.

ميدانيا عاد اللاعبون أمس إلى تأدية التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بعد أن منحوا راحة لمدة يومين، ولا يزال الثنائي جوناس دي سوزا وعبدالرحمن الغامدي يواصلان برامجهما التدريبية الانفرادية المكثفة.