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شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق الاتحاد السكندري فوزا عريضًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين اليوم السبت، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم .
تقدم محمود رزق بالهدف الأول للاتحاد فى الدقيقة 21، قبل أن يضيف إيمانويل أوكوى الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 42، وسجل رزاق سيسيه الهدف الثالث للفريق السكندرى فى الدقيقة 51
بهذه النتيجة ارتقي الاتحاد السكندرى للمركز الرابع برصيد 10 نقاط مع خمس مباريات، ليتراجع الزمالك للمركز الخامس، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط من خمس مباريات أيضا.
وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة اليوم كالتالي:
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
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