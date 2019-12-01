شكرا لقرائتكم طلعت يوسف بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية: خشيت على لاعبي الاتحاد من الغرور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

وأوضح طلعت يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " قائلا "حققنا فوزا في توقيت مهم على حساب فريق كبير بحجم الإسماعيلي و كنت متخوف على اللاعبين من هذه المرحلة ان ينتابهم الغرور بعد الفوز على المحرق البحريني في البطولة العربية والوحدة السعودي وديا و اللاعبون أثبتوا أنهم رجالة ولديهم تركيز كبير على تحقيق نتائج ايجابية هذا الموسم و قبل المباراة قلت لهم يجب ان تثبتوا للجميع انكم لستم ظاهرة وقادرين على تحقيق شيء هذا الموسم " .

Advertisements

وأشار طلعت يوسف أنه يتمنى الاستمرار على هذا المستوى والاداء في الفترة المقبلة لكي ننافس على المربع الذهبي .

حقق فريق الإتحاد السكندرى فوزا كبيرا على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى .