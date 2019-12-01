شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة بنى سويف فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم ،الأحد، الإستعداد لمباراة بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتى ستقام في السابعة والنصف من مساء بعد غد ، الثلاثاء، بإستاد القاهرة.
ويعقد فايلر جلسة فنية مع لاعي الفريق قبل المران من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بالخسارة من النجم والدروس المُستفادة من هذه المباراة وكذلك الفترة المقبلة التى سيخوض فيها الأهلي إرتباطات قوية محلياً وأفريقياً حيث سيلعب مع بني سويف ثم يخوض مباراة بعدها بـ72 ساعة أمام الهلال السوداني بالجولة الثانية لدوري الأبطال.
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