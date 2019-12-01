شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلي بثلاثية ويخطف المركز الرابع من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الاتحاد السكندري فوزا عريضًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين اليوم السبت، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم .

تقدم محمود رزق بالهدف الأول للاتحاد فى الدقيقة 21، قبل أن يضيف إيمانويل أوكوى الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 42، وسجل رزاق سيسيه الهدف الثالث للفريق السكندرى فى الدقيقة 51

بهذه النتيجة ارتقي الاتحاد السكندرى للمركز الرابع برصيد 10 نقاط مع خمس مباريات، ليتراجع الزمالك للمركز الخامس، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط من خمس مباريات أيضا.

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وخاض الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عماد السيد، وخط الدفاع: أسامة العزب، اسلام جمال، محمود رزق، السيد سالم، وخط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، وفى الهجوم: رزاق سيسه، خالد قمر

فيما خاض الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من، حارس مرمى محمد مجدى، خط الدفاع، أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدى، أسامة إبراهيم، وخط الوسط، محمود دونجا، عماد حمدي، همام طارق، وأمامهم عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وفى الهجوم بنسون شيلونجو.