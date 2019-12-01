شكرا لقرائتكم فايلر يرفض استعجال عودة معلول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض معلول لإصابة خلال مشاركته في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت أمس على استاد رادس في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولم يستطع إكمال اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 68.
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