شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف التفاصيل الأخيرة لإصابة الونش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق وأدت إلى استبداله خلال لقاء مازيمبي الكونغولي اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبارة عن شد فى العضلة الخلفية.

واضاف طبيب الزمالك أنه سيتم عمل اشعة للاعب فور العودة إلى القاهرة لمعرفة حجم الإصابة.. نافيا أن تكون الإصابة مزقا فى العضلة كما تردد.

ويدرس نادي الزمالك توجيه الشكر للمدرب الصربي ميتشو عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية وكان آخرها الخسارة القاسية التي سقط فيها الفريق بثلاثة أهداف نظيفة امام مضيفه مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.