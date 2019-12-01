شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك كان خارج الخدمة أمام مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير أن طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك يمثل نصف قوة الفريق الأبيض لذا تأثر الفريق في مباراة مازيمبي الكونغولي، وخسر بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

Advertisements

وأوضح أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " قائلا " خطوط الزمالك الثلاثة في مباراة مازيمني كانوا خارج الخدمة نظرًا لعدم وجود أنسجام وتثبيت في التشكيل و ميتشو هو المسئول الأول والأخير عن خسارة الزمالك الثقيلة أمام مازيمني بسبب تشكيله الغير منطقي بلعب حازم إمام الظهير الأيمن لاعب وسط مدافع" .

تلقى الزمالك خسارة ثقيلة من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.