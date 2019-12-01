جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي.. إنفو جراف...

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جدة - عمرو شويل قفز الاتحاد السكندرى للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط مع خمس مباريات، ليتراجع الزمالك للمركز الخامس، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط من خمس مباريات أيضا.
حقق الاتحاد السكندري فوزا عريضًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين اليوم السبت، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم .
تقدم محمود رزق بالهدف الأول للاتحاد فى الدقيقة 21، قبل أن يضيف إيمانويل أوكوى الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 42، وسجل رزاق سيسيه الهدف الثالث للفريق السكندرى فى الدقيقة 51
وجاء ترتيب الدوري بعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي كالتالي:
جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
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