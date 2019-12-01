شكرا لقرائتكم محمد صلاح: تأخر المستحقات ليس مبررا للهزائم في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال صلاح في تصريحات تلفزيونية: "تأخر المستحقات ليس مبررا للخسارة، هل تتعمد اللاعبين الهزيمة مثلًا ؟!، أم أنها من المفترض تتحمل نادي الزمالك كما تحملها كثيرًا".
واصل أن الزمالك عانى من غياب الروح خاصة في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه لا يجب تغيير المدرب مع كل تعثر للفريق، وبقاء اللاعبين.
وتابع أن مازيمبي فريق يلعب كرة مهارية بعيدة عن العنف والخشونة وهو أمر يناسب الزمالك، لكن الفريق لم يظهر بمستواه وخسر اللقاء.
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