شكرا لقرائتكم أحمد سارى مديرا فنيا للرجاء المطروحي خلفا لـ هانى العقبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو الرجاء المطروحى برئاسة سعد أبو صندوق مع أحمد سارى المدير الفنى لدمنهور لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لهانى العقبى الذى رحل عن صفوف الفريق المطروحى منذ أسبوعين . Advertisements يحتل الرجاء المركز الأول بالمجموعة الثالثة " بحرى " برصيد 12 نقطة بالمناصفة مع فاركو بالرغم من رحيل مديره الفنى منذ أسبوعين . ومن المقرر أن يقود سارى تدريبات الفريق بداية من الغد استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل باستاد المحلة فى إطار مباريات الجولة السابعة لدورى القسم الثانى .

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