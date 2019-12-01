شكرا لقرائتكم رئيس بني سويف: نحسم الانسحاب من كأس مصر خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال سليم في تصريحات تلفزيونية إن اتحاد الكرة طالب الأندية المشاركة في كاس مصر بارتداء قميص يحمل إعلانات الرعاة مع تهديد بتوقيع أقصى عقوبات حال عدم الالتزام بذلك.

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وواصل أن مجلس إدارة بني سويف سيعقد اجتماعًا غدًا الأحد من أجل اتخاذ قراره النهائي بالمشاركة في كأس مصر من عدمه.

والجدير بالذكر أن بني سويف سيواجه الأهلي في دور الـ32 لكأس مصر.