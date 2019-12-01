شكرا لقرائتكم طارق السيد: مستوى الزمالك كان متدنيا جدًا أمام مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال طارق خلال تصريحات تلفزيونية: "مستوى الزمالك كان متدني جدًا أمام مازيمبي، لا أعلم متى وصلوا لهذه المرحلة".

Advertisements

وأكمل: "من الممكن أن أكون سيئ، لكن هذه المباراة لم يكن بها روح قتالية أو إصرار".

وأتم: "الشكل لا يليق بالزمالك، من الواضح إن اللاعبين تحب المدرب، لكن الحب ليس بالكلام وإنما بالآداء في الملعب لإن الآداء هو من يحدد مصيره".