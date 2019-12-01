شكرا لقرائتكم طارق السيد: مستوى الزمالك كان متدنيا جدًا أمام مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال طارق خلال تصريحات تلفزيونية: "مستوى الزمالك كان متدني جدًا أمام مازيمبي، لا أعلم متى وصلوا لهذه المرحلة".
وأكمل: "من الممكن أن أكون سيئ، لكن هذه المباراة لم يكن بها روح قتالية أو إصرار".
وأتم: "الشكل لا يليق بالزمالك، من الواضح إن اللاعبين تحب المدرب، لكن الحب ليس بالكلام وإنما بالآداء في الملعب لإن الآداء هو من يحدد مصيره".
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