شكرا لقرائتكم تأجيل مباراتى بتروجت ضد القناة والمريخ البورسعيدى أمام النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة مسابقات القسم الثانى تاجيل مباراتى بتروجت والقناة والمريخ البورسعيدى والنجوم فى الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى لمدة 24 ساعة بحيث تقام يوم الثلاثاء المقبل بدلا من الإثنين . Advertisements يأتى تأجيل المباراة الأولى نظرا لتزامنها مع مباراة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر . كانت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل قد انعقدت اليوم لتوقيع العقوبات على بعض مسئولى الأندية طبقا لتقارير الحكام ومراقبى المسابقات .

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