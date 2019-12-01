شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: تحت أمر الزمالك .. وكل ما يثار اجتهادات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني الأول الأسبق أنه تحت أمر ناديه خلال أي وقت يحدد فيه مجلس إدارة القلعة البيضاء رغبته في الاعتماد على خدماته.
وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا ابن النادي وبطبيعة الحال تحت أمره في أي لحظة خاصة وأنني عشت أجمل فترات حياتي بين جدران القلعة البيضاء سواء على مستوى اللعب أو التدريب".
أضاف أسامة نبيه أن ما يثار حالياً مجرد اجتهادات لم ترتقي للتواصل حتى الآن.
وارتبط اسم أسامة نبيه خلال الساعات القليلة الماضية بالعمل ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك المزمع الإعلان عنه بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة الأسبق، أو العمل كمدير فني حال رغبة مجلس الإدارة الحالي في إسناد المهمة لمدرب وطني.
وأشار أسامة نبيه أنه يتمنى للزمالك الوصول الى القرار الصحيح مشدداً على أن الأبيض يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الرائعة.
وأكد خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "أسامة نبيه بين منصبين سواء مديراً فنياً لنادي الزمالك او مدرب عام للفريق مع هيكتور كوبر".
ويدرس نادي الزمالك توجيه الشكر للمدرب الصربي ميتشو عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية وكان آخرها الخسارة القاسية التي سقط فيها الفريق بثلاثة أهداف نظيفة امام مضيفه مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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