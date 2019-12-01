شكرا لقرائتكم الأهلي لـ فايلر: جمهورنا يثق بك حتى النهاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة الى المدير الفنى للفريق الاحمر السويسرى رينيه فايلر ودعمه عقب الهزيمة أمام النجم الساحلى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا . وجاء نص الرسالة كالتالى " يدعمك.. يثق بك حتى النهاية.. هكذا هو جمهور الأهلي " . خسر فريق الاهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهم على ملعب رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. Advertisements وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي. وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً لكن هذه الانتصارات توقفت الليلة على يد الفريق التونسي الذى حصد أول 3 نقاط في المجموعة الثانية.

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