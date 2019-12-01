شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يشيد بالاستقبال الحافل لبعثة المصري فى موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي بحفاوة الإستقبال التي قوبلت بها بعثة الفريق منذ وصولها للعاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادا لمواجهة نوذابيو فى مستهل مشواره بدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية ، مشيدًا فى الوقت نفسه بحُسن الإستقبال من مسئولي نواذيبو بصفة خاصة والشعب الموريتاني وكذلك بكافة الترتيبات التي أعدتها السفارة المصرية برئاسة السيد السفير أحمد رشاد سلامة لاستقبال البعثة.

وعن استعدادات الفريق لمباراة أكد جلال أن الفريق لديه تركيز كامل في المباراة وأن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع كل مباراة على حدة.

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وعن مدى جاهزية اللاعبين المنضمين حديثاً للقائمة الأفريقية وهم عماد فتحي وبهاء مجدي ومفتاح طقطق ، أشار أن الثلاثي بحالة فنية وبدنية جيدة للغاية وهم اضافة قوية جدًا للفريق بما يملكونه من خبرات كبيرة ومستوى فني متميز وان كانت مسألة مشاركتهم بشكل أساسي من عدمها تعود إلى رؤيته الشخصية .

وفيما يتعلق بتقييمه للمستوى الفني لفريق نواذيبو شدد ايهاب جلال على قوة الفريق الموريتاني مشيرا إلى أنه يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ ، مضيفاً أن النتائج في البطولات الأفريقية لا تعترف بالتاريخ فالكل يسعى وبقوة للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب.