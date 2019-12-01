شكرا لقرائتكم رئيس نادي السويس : محمد صلاح لم يتلقى عرض للرحيل للترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ميدو هلال رئيس مجلس إدارة منتخب السويس أن ناديه لم يتلقى اى مخاطبات او مكاتبات تفيد برحيل محمد صلاح المدير الفنى لأبناء الغريب لإحدى أندية المجموعة بالقسم الثانى .

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كانت هناك انباء قد خرجت تؤكد عن إنهاء مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين تفيد بإنهاء الإتفاق مع محمد صلاح لقيادة صفوف الفريق بعد لقاء الجولة السادسة المقرر إقامتها الإثنين المقبل .

وأشار هلال أنه لا توجد نية للبحث عن مدير فنى أخر خلفا لمحمد صلاح وان الاخير ملتزم بتعاقده مع النادى حتى نهاية عقده الموسم الحالي ويستعد حاليا لمواجهة جمهورية شبين بعد غدا باستاد شبين بالمنوفية .