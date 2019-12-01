شكرا لقرائتكم عمان تهزم الكويت بـ"ضربتي جزاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع المنتخب العماني لكرة القدم خطوة مهمة للغاية على طريق الدفاع عن لقبه الخليجي بفوزه الثمين 2 - 1 على نظيره الكويتي يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة الحالية (خليجي 24) في قطر.

وحسم المنتخب العماني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما عبد العزيز المقبالي من ضربتي جزاء في الدقيقتين 16 و32. وفي الشوط الثاني، سجل يوسف ناصر الهدف الوحيد للأزرق في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى أربع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الثانية في المجموعة بين المنتخبين السعودي والبحريني.

وتجمد رصيد المنتخب الكويتي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بعدما فاز على نظيره السعودي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة والتي شهدت تعادل المنتخبين العماني والبحريني سلبيا.