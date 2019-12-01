الرياضيون يودعون القحطاني في ليلة اعتزاله

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يودع الرياضيون النجم السعودي ياسر القحطاني في ليلة احتفالية تقام على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض يوم الأحد المقبل.

وستقام مباراة تكريمية بين فريقي أصدقاء ياسر ونادي الهلال، حيث سيشارك العديد من اللاعبين العالميين في الحفل، ومن أبرزهم النجم الهولندي فان بيرسي والإيطاليان فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو والكاميروني صامويل ايتو.

ووجه القحطاني الدعوات لزملائه في الهلال السويدي كريستيان ويلهامسون والروماني ميريل رادوي والكوري لي يونغ، بالإضافة إلى النجم الليبي طارق التايب والنجم الإماراتي عموري. وسيكون النجم محمد نور رفيق درب القحطاني في المنتخب أحد أبرز المدعوين، بالإضافة إلى المدافع السابق أسامة هوساوي والنجم السوري عمر السومة. وسيقام على هامش الاعتزال فعالية غنائية بقيادة الفنان رابح صقر والفنان وليد الشامي والفنانة أسماء لمنور.

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وسيقود فريق أصدقاء ياسر Y20 الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السابق والذي قبل دعوة القحطاني وأبدى سعادته بالمشاركة في الحفل. وكان القحطاني قد أعلن اعتزاله رسمياً بنهاية موسم 2017-2018 بعد مسيرة مميزة قضاها أولاً في القادسية وحتى انتقاله للهلال عام 2005 ليفتح صفحة كبيرة من الإنجازات الفردية والجماعية مع ناديه والأخضر.

ويعتبر القحطاني أحد أبرز المهاجمين السعوديين الذين وضعوا لهم بصمة في خارطة الكرة السعودية، حيث ساهم في حصول الأخضر على كأس الخليج عام 2003، بالإضافة إلى أنه كان أحد الأسباب الرئيسية لوصول المنتخب السعودي لنهائي كأس آسيا 2007 والتي حسمها المنتخب العراقي بهدف نظيف.

ومع الهلال توج القناص بلقب الدوري السعودي 5 مرات وكأس ولي العهد 7 مرات وكأس الملك مرتين وكأس السوبر السعودي مرة، وكان وصيفاً لدوري أبطال آسيا مع فريقه مرتين عامي 2015 و2017، وحقق مع العين الإماراتي لقب الدوري إبان احترافه هناك.

ونال القحطاني العديد من الألقاب الفردية، أبرزها تتويجه بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 2007، وهداف كأس آسيا 2007 برصيد 4 أهداف.