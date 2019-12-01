شكرا لقرائتكم الترجي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل الترجي التونسي، حامل اللقب، حملته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالفوز على مضيفه الرجاء المغربي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسجل هدفي الترجي أنيس البدري في الدقيقة الثامنة وإبراهيما واتارا في الدقيقة 15. وحصد الترجي أول ثلاث نقاط له ليعتلي صدارة المجموعة، متفوقا على شبيبة القبائل الجزائري بفارق الأهداف، وظل الرجاء بلا نقاط، في قاع الترتيب، بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب.

وجاء الهدف الأول للترجي بعد سلسلة من التمريرات القصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب لتصل إلى واتارا في الجانب الأيسر ليمرر كرة عرضية قابلها أنيس البدري بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل المرمى.

فيما جاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة عندما مرر بونسو كرة طولية إلى أنيس البدري الذي توغل بالكرة ومررها إلى واتارا الذي مررها إلى حمدو الهوني في الجانب الأيسر ليمررها إلى المنطلق بن غيث الذي مرر كرة عرضية أرضية قابلها واتارا بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.