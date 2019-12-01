شكرا لقرائتكم الإصابات تغيب 5 لاعبين عن تدريبات الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تسببت الإصابات بغياب خمسة لاعبين عن تدريبات الشباب يوم السبت، وذلك استعداداً لملاقاة الشعلة في دور الـ32 من كأس الملك يوم الأربعاء.
وقال حساب الشباب على "تويتر" إن الخماسي عبدالمجيد الصليهم والبرازيلي صوماليا وحسن معاذ وعبدالله الشامخ وفاروق بن مصطفى لم يشاركوا في تدريب الفريق الجماعي يوم السبت.
ويعاني الصليهم من التهاب في وتر الركبة، وتعرض البرازيلي صوماليا إلى كدمة في عضلة السمانة، بينما يعاني حسن معاذ شداً في ذات العضلة.
وغاب عبدالله الشامخ بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ الخلفية، أما الحارس التونسي فاروق بن مصطفى فيعاني من كدمة في القدم.
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