شكرا لقرائتكم فالنسيا يتعافى من خسارة بيتيس.. ويعبر فياريال في الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فالنسيا فوزا صعبا على ضيفه فياريال في الديربي بين الفريقين يوم السبت، بنتيجة 2 - 1، في الجولة الـ من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب ميستايا، سجل رودريغو مورينو وفيران توريس هدفي فالنسيا في الدقيقتين 49 و70 وتكفل أندري زامبو أنغويسا بهدف فياريال في الدقيقة 54 بعد أن اهدر زميله جيراردو مورينو ضربة جزاء للفريق الضيف في الدقيقة 15.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 23 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.