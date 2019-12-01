شكرا لقرائتكم مهند علي "ميمي".. مستقبل هجوم منتخب العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولد مهند علي الشهير بـ"ميمي"، في العشرين من يونيو 2000، ويعتبر من المواهب الشابة التي تعول عليها الجماهير العراقية لقيادة منتخبها نحو منصات التتويج.
وبرزت موهبة ميمي بعد تمثيله منتخب الناشئين وتدرج وصولاً للمنتخب الأول، قبل أن يلفت الإنتباه مع فريق الشرطة في الدوري المحلي، ويطمح لأن تكون كأس الخليج الحالي تحدياً كبيراً له، بعدما سجل أربعة أهداف خلال خمس مباريات في تصفيات كأس العالم، وبات المدرب كاتانيتش يعتمد عليه بشكل كبير رغم صغر سنه.
وشارك ميمي لأول مرة مع المنتخب العراقي وهو ابن السابعة عشر، كما سجل حضوره بهدفين في بطولة كأس آسيا، التي أقيمت مطلع العام الحالي في الإمارات، وفي المجمل شارك مع المنتخب العراقي في 24 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً، في انتظار ما سيقدمه في دورة الخليج الحالية، التي ضمن فيها العراق تواجده في المربع الذهبي.
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