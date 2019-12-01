شكرا لقرائتكم توتنهام يحقق فوزه الثالث على التوالي مع مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز ديلي آلي هدفين في شباك بورنموث يوم السبت ليقود توتنهام لفوزه الثالث في ثلاث مباريات مع مورينيو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة ماوريسيو بوكيتينو، بعد تغلبه على وست هام وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وافتتح آلي التسجيل في الدقيقة 21 من مدى قريب قبل أن يضاعف الفارق بعد خمس دقائق من الشوط الثاني وجعل موسى سيسوكو النتيجة 3-صفر لكن للمرة الثانية على التوالي في الدوري تهتز شباك توتنهام بهدفين قرب النهاية ففي مباراة وست هام استقبلت شباكه هدفين في آخر 17 دقيقة وتكرر الأمر أمام بورنموث الذي قلص الفارق عبر هاري ويلسون في الدقيقتين 73 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن توتنهام صمد ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري لأول مرة منذ أبريل وقفز إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 14 مباراة متأخرا بست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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وتراجع بورنموث إلى المركز 12 وله 16 نقطة مثل وست هام الذي خطف فوزا مفاجئا باستاد ستامفورد بريدج بهدف كريسويل في الدقيقة 48 بعدما راوغ ريس جيمس مدافع تشيلسي وسدد في مرمى كيبا أريزبالاغا.

وألغى الحكم هدفا ثانيا لفريق المدرب مانويل بليغريني، الذي حقق أول فوز خارج ملعبه منذ أغسطس، في الدقيقة 69 بداعي لمسة يد ضد ميكيل أنطونيو.

ووضع كريستال بالاس حدا لصيامه عن الانتصارات في خمس مباريات في الدوري بتغلبه 2-صفر على مستضيفه بيرنلي.