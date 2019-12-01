هاميلتون بطل العالم أول المنطلـقيـن الليلـة

انتزع بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، المركز الأول عند خط انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1، بتصدره التجارب الرسمية التي أقيمت، أمس السبت، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

وفي حين كان زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس، صاحب ثاني أفضل وقت في الجولة الأخيرة من التجارب الرسمية، لكن العقوبة التي فرضت عليه بسبب استخدام وحدة طاقة جديدة، ستدفعه إلى الانطلاق من المركز الأخير في السباق الذي يقام اليوم على حلبة مرسى ياس.

في المقابل، سيكون سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ثانياً عند خط الانطلاق إلى جانب هاميلتون، متقدماً على سائقي فريق فيراري شارلز لوكلير من موناكو، والألماني سيباستيان فيتل صاحب المركز الرابع. وعزز هاميلتون رقمه القياسي في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول إلى 88، وحقق الصدارة في التجارب الرسمية للمرة الأولى منذ جائزة ألمانيا الكبرى في يوليو/تموز الماضي، وللمرة الخامسة هذا الموسم.

وأقر البريطاني البالغ من العمر 34 عاماً بسروره لتمكنه من إنهاء فترة الانتظار «الطويلة» والعودة إلى صدارة المنصة في التجارب الرسمية، معتبراً أن أداء السيارة كان متذبذباً بعض الشيء في التجارب الحرة الجمعة، وقال عن ذلك: «كان علي استجماع أفكاري ليلاً والعودة بتركيز إلى الحلبة».

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وكان هاميلتون، قد ضمن في وقت سابق من هذا العام، إحراز لقب البطولة للعام الثالث توالياً والمرة السادسة في مسيرته. كما ضمن فريق مرسيدس إحراز لقب الصانعين للعام السادس توالياً. وحقق هاميلتون، أسرع زمن في التجارب بتوقيت 1:34.779 دقيقة، متقدماً على بوتاس بفارق 0.194 ثانية، بينما حل فيرشتابن ثالثاً بفارق 0.166 ثانية عن الفنلندي.

وتابع هاميلتون: سعيد بالفوز بالمرحلة التأهيلية بعد فترة غياب لم أنجح في تحقيق الفوز بها خلال الفترة الماضية، ولم أفقد الأمل أبداً وحاولت الفوز في أكثر من مناسبة إلى أن تحقق في أبوظبي، أسعى دائماً إلى التطور ولتقديم الأفضل، وأسعى لإنهاء الموسم في أفضل صورة في سباق مساء الأحد، الذي دون شك يجعلني متحفزاً للغاية لمواجهة منافسي فيرشتابن؛ حيث إن السباق معه سيكون ممتعاً بعد أن حل ثانياً في ترتيب المرحلة التأهيلية مكان بوتاس الذي تراجع إلى المركز الأخير بسبب تغيير محرك سيارته أكثر من المرات المسموحة.

وفي سياق متصل، بدأت الجماهير التي توافدت من مختلف دول العالم بعد نفاد تذاكر حضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 بالكامل، في شغل مقاعدها داخل مدرجات حلبة ياس ومختلف جنباتها والمناطق المحيطة بها التي تشهد العديد من الفعاليات المصاحبة، في منطقة الواحات.

وشملت منطقة الفعاليات، أجنحة خاصة بالمطاعم التي تقدم المأكولات والمشروبات للحضور، وستوراً خاصة ببيع ملابس ومقتنيات السائقين، وأقساماً خاصة بالمزاد على سيارات الفورمولا1، ومناطق ترفيهية تضم العديد من الألعاب الإلكترونية الخاصة بالسيارات. وشهدت منطقة الفعاليات، ازدحاماً شديداً يوضح مدى النجاح والإقبال الكبيرين على متابعة ختام سباقات الموسم والتمتع بالفعاليات التي تستمر على مدار 5 أيام.