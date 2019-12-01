شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يخسر أمام الفجيرة صفر-3 بقرار «الانضباط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سعيد الحوطي اعتبار فريق بني ياس خاسرًا لمباراته أمام الفجيرة في مسابقة كأس الخليج العربي بنتيجة صفر-3، وذلك بعدما أشرك لاعباً اضافياً أعلى من العدد المسموح بمشاركته من اللاعبين الأجانب.
وكان بني ياس قد فاز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأخيرة من الدور الأول، الا انه أشرك لاعباً اضافياً على ال6 الأجانب المسموح بمشاركتهم وفق نص المسابقة.
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