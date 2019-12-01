اكتمـال عقـــد الثمـانيــة الكبـــار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل الوصل والنصر والفجيرة عقد ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد ختام دور المجموعات، أمس، والذي شهد فوز الوصل على عجمان 3-2، والنصر على الظفرة 2-0، وكلباء على الجزيرة 2-1.

كما ضمن الفجيرة تأهله أيضاً على حساب بني ياس.

وفي ربع النهائي يلعب شباب الأهلي (ثاني المجموعة الأولى) مع الوصل ثالث الثانية، والوحدة أول الثانية مع الجزيرة رابع الأولى، والعين أول الأولى مع الشارقة رابع الثانية، والنصر ثالث الأولى مع الفجيرة ثاني الثانية.