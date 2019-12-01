«تلة أبوظبي» تستقطب عشاق الفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستقطب تلة أبوظبي القادمين من مختلف أنحاء العالم لتشجيع سائقيهم المفضلين ومتابعة مجريات السباق تزامناً مع انطلاق فعاليات مهرجان سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2019.

وتوفر تلة أبوظبي التي تحظى بشعبية كبيرة بين زوار حلبة مرسى ياس، إطلالة رائعة على المنعطفات رقم 4 و5 و6 إضافة إلى المنعطف 7 الذي يعد الأكثر حدة على الحلبة ويؤدي إلى خط المسار المستقيم الطويل، وهو أطول المسارات المستقيمة على روزنامة سباقات الفورمولا1.

وتعتبر تلة أبوظبي أيضاً من أولى فئات التذاكر التي تشهد إقبالاً كبيراً، وتباع جميع تذاكرها في وقت مبكر من كل عام، بسبب أجوائها المذهلة وإطلالاتها الرائعة على مسار السباق.

وتعد تلة أبوظبي أيضاً الموقع الأمثل لمشجعي الفورمولا1 لمشاهدة مجريات السباق برفقة عائلاتهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.