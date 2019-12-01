المقاولون ينتزع الصدارة مؤقـتاً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع المقاولون العرب صدارة الدوري المصري لكرة القدم مؤقتاً من الأهلي حامل اللقب بفوزه على ضيفه الجونة 2-صفر على ملعب المقاولون العرب في القاهرة في المرحلة السادسة.

وانتظر المقاولون العرب الدقيقة 72 لافتتاح التسجيل عبر البديل محمد سالم مستغلاً كرة مرتدة من حارس مرمى الجونة محمود الغرباوي إثر تسديدة محمد طلعت فتابعها داخل المرمى الخالي.

وفرض سالم نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83 عندما استغل كرة عرضية للاعب الوسط النيجيري معروف يوسف تابعها برأسه على يمين الغرباوي.

رفع المقاولون رصيده إلى 13 نقطة وانتزع الصدارة بفارق نقطة أمام الأهلي الذي تأجلت مباراته مع المصري البورسعيدي.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة ثانية أمام الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

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