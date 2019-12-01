شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة صمت تخليداً لذكرى الشهداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة وقفة صمت لمدة دقيقة تخليداً لذكرى شهداء دولة الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء لنداء الواجب.
شارك في الوقفة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من ملاك الخيول وقادة وموظفي القرية وضيوفها. وقال عارف العواني إن سباق اليوم الوطني يحمل اسماً مهماً وتخليد لذكرى وطنية، ووجه شكره للقائمين على السباق.
وأكد العواني حرص أبوظبي الرياضي على المشاركة في يوم تحيي فيه الدولة ذكرى شهدائها بالتقدير وتخليد أسمائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة صمت تخليداً لذكرى الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.