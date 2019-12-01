وقفة صمت تخليداً لذكرى الشهداء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة وقفة صمت لمدة دقيقة تخليداً لذكرى شهداء دولة الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء لنداء الواجب.

شارك في الوقفة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من ملاك الخيول وقادة وموظفي القرية وضيوفها. وقال عارف العواني إن سباق اليوم الوطني يحمل اسماً مهماً وتخليد لذكرى وطنية، ووجه شكره للقائمين على السباق.

وأكد العواني حرص أبوظبي الرياضي على المشاركة في يوم تحيي فيه الدولة ذكرى شهدائها بالتقدير وتخليد أسمائهم.