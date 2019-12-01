شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات ومهرجانات رياضية احتفالاً باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تتواصل بنجاح احتفالات الأندية والاتحادات الرياضية المحتفلة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وقد أقيمت العديد من الفعاليات على مستوى الدولة ابتهاجاً بهذا الحدث الكبير. ونظم نادي المدام الثقافي الرياضي ماراثون اليوم الوطني بمشاركة 200 مشارك من أبناء المنطقة في فئات السباق المختلفة، منها فئة كبار السن مسافة 2500 متر مربع، وفئة الشباب والرجال 3000 متر مربع، وفئة الناشئين والأشبال لمسافة 2000 متر مربع.

فاز في فئة كبار السن بالمركز الأول الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيس نادي المدام السابق، وحل ثانياً حافظ محمد ناصر الدين، وثالثاً حافظ محمد، وفي فئة الرجال حل في المركز الأول محمد عمران آل علي، وثانياً أحمد جبر الدار وثالثاً جايتي محمد وفي فئة الناشئين فاز في المركز الأول سلطان محمد عثمان، وفي المركز الثاني سليم محمد سعيد، وحل ثالثاً مصطفى عبد الحفيظ، وفي فئة الأشبال جاء في المركز الأول نصيب سالم سعيل الكتبي، والثاني عمر حميد سالم، والثالث مطر خليفة الراشدي.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بمقر النادي، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعلي محمد الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المدام، وعبدالله مطر الكتبي أمين السر العام، وأعضاء مجلس إدارة النادي سعيد راشد الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، ومحمد راشد الكعبي، والدكتور محمود نسيم، مدير النادي، وجميع موظفي النادي، وتفاعل وتجاوب جميع أبناء منطقة المدام مع الحدث الرياضي الكبير.

وحرص عبدالله مطر الكتبي أمين سر عام النادي على رفع التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى جميع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني ويوم الشهيد، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار. وتوجه بالشكر إلى جميع أبناء المنطقة الذين أثروا ساحة السباق، وقال إن نادي المدام يسير بخطى واثقة نحو الأمام وسيمضي في تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في استقطاب أكبر عدد من الرياضيين إلى دار النادي.

وأشاد بجهود ودعم ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي واهتمام رئيس النادي سلطان محمد معضد بن هويدن، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سعيد راشد الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، نجاح الماراثون في عامه الثاني؛ نظراً لارتفاع عدد المشاركين وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع فئات السباق، وشكر الجهات المتعاونة ومنها بلدية منطقة المدام، وخيم الخليج، وشركة بيئة، وقناة الوسطى من الذيد، وجهود اللجنة المنظمة على حسن الترتيب.

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ونظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه الرئيسية، احتفالية جماهيرية رائعة بمناسبة اليوم الوطني تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، واشتمل المهرجان على العديد من الفقرات الترفيهية والتراثية والمجتمعية، ومباراة ودية استعراضية بين فريقي النادي انتهت بالتعادل 3-3. حضر المهرجان اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية راعي الحفل، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي لدى الدولة.

وعقب الختام قام اللواء أحمد ناصر الرئيسي وسعيد بن حوفان المنصوري، وزايد خليفة الزعابي، بتكريم الفريقين وطاقم الحكام الدولي. وجرى السحب على جوائز للجمهور لأجمل زي إماراتي للأطفال، كما كانت هناك سحوبات على جوائز نقدية لعشرة فائزين، مقدمة من ياس العقارية الدولية.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي: «الثاني من ديسمبر يوم تاريخي عظيم وخالد في تاريخ دولتنا، يعكس شعوراً عظيماً واعتزازاً بقيام دولة التسامح التي أصبحت لها مكانتها المرموقة على مستوى العالم، بفضل حكمة ورؤية القيادة الرشيدة التي تتطلع لمستقبل زاهر وحياة كريمة لكافة المواطنين والمقيمين».

وهنأ زايد خليفة الزعابي القيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، مؤكداً حرص نادي غنتوت بناء على توجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، على إقامة هذه البطولة السنوية، التي جاءت فعالياتها هذا العام كما خُطط لها، وسط حضور مميز ومشاركة فاعلة ضمن نشاط النادي السنوي.

ونظم نادي دبي لأصحاب الهمم احتفالاً رائعاً ضمن احتفالات اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، جمع أعضاء النادي من أصحاب الهمم مع والديهم، وموظفي النادي مع جمهور القرية العالمية التي استضافت الاحتفال برعاية شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي.

حضر الاحتفال ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني الذي شاركت في عزفه مجموعة من أصحاب الهمم، وتم عرض فيديو عن الإمارات بين الماضي والحاضر.

وقال ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، «إنه تم اختيار القرية العالمية لما تتمتع به من شعبية كبيرة، وكونها المكان المفضل للجميع، وتضم التسوق والترفيه والبنية التحتية الملائمة لاستضافة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، والتي تحرص إدارتها مشكورة على تكوين بيئة ملائمة لأصحاب الهمم، كما شهد الحفل حضور أكثر من 400 شخص من الأعضاء وعائلاتهم، وتضمن الاحتفال فعاليات وفقرات متنوعة شارك فيها أعضاء وعضوات النادي، والموظفون وزوار القرية العالمية».