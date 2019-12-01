اتحـاد كلبـاء يفـوز بكـأس الجـودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي اتحاد كلباء بلقب بطولة اليوم الوطني المفتوحة للجودو لعام 2019، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة النادي الرئيسية بالمنطقة الشرقية.

وجاء تتويج فريق نادي اتحاد كلباء برصيد 18 ميدالية ملونة في بطولتي تحت 20 و17 سنة، منها 11 ميدالية ذهبية و6 فضيات وبرونزيتان، وفي المركز الثاني حل في المسابقتين فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 9 ميداليات ملونة منها ذهبيتان، وثالثاً على مستوى تحت 20 سنة فريق نادي خورفكان برصيد أربعة برونزيات، وفي مسابقة تحت 17 سنة أحرز المركز الثالث فريق نادي الشارقة الرياضي برصيد 7 ميداليات ملونة.

نال اتحاد كلباء 11 ميدالية ،حيث أحرز لاعب اتحاد كلباء زايد فيصل النقبي الذهبية الأولى في وزن تحت 50 كغم، وحقق ذهبية تحت 55 كغم لاعب الجزيرة أحمد المشجري، فيما فاز بذهبية وزن تحت 60 كغم أحمد جاسم من اتحاد كلباء، وفي منافسات تحت 66 كغم، حقق المركز الأول راشد الحوسني من اتحاد كلباء، أما ذهبية وزن تحت 73 كغم فقد نالها سعيد النقبي من الفجيرة. وشهد وزن تحت 81 كغم تتويج لاعب اتحاد كلباء عيسى محمد بالذهبية، وفاز بذهبية وزن تحت 90 كغم لاعب الشارقة الرياضي جاسم إبراهيم، أما ذهبية وزن فوق 90 كغم فقد استحقها لاعب اتحاد كلباء مرتضى عقيل. وفي ختام البطولة قام محمد جاسم أمين السر المساعد في اتحاد الجودو رئيس اللجنة المنظمة للفعالية بحضور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ونائبه سعيد المزروعي وعيسى بن هويدن أمين سر عام النادي بتتويج الفائزين.