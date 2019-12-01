الوصل يهزم عجمان بـ «هاتريك» ليما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

فاز الوصل على عجمان 3- 2 في ختام تصفيات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، لينجح «الإمبراطور» في الوصول إلى المرحلة الثانية في المسابقة الذي يواجه في مستهلها فريق شباب الأهلي.

سجل أهداف الوصل الثلاثة فابيو دي ليما في الدقائق 16و و42و و78، فيما سجل هدفي عجمان حسن زهران في الدقيقة 7، ووليم اوسو في الدقيقة 55.

لعب عجمان بعشرة لاعبين لمدة 56 لطرد حسن زهران في الدقيقة 34.

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ظهر عجمان هادئاً ولعب من دون ضغوط لافتقاده فرص التأهل باحتلاله المركز الأخير في مجموعته برصيد 3 نقاط، وعلى الرغم من ذلك سعى للفوز وتكرار تفوقه على الوصل بعد الفوز عليه بهدف في الدوري، حصل ذلك في الدقيقة السابعة بعد تسجيل حسن زهران أطول لاعبيه هدفاً برأسية من ركلة ركنية.

بدأ الوصل مهمة جديدة للحاق بالمباراة بتسجيل هدف يقربه من التأهل معتمداً على تفوق وتميز مهاجمه فابيو ليما الذي نجح في عودة فريقه بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 16 و41 ومستغلاً تفكك وسط ملعب عجمان بخروج حسن زهران بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 34 لحصوله على إنذارين متتاليين للخشونة ليكمل البرتقالي المباراة بعشرة لاعبين.

نشط مدربا الفريقين صفوفهما بالدفع بعدد من اللاعبين البدلاء الذين أسهموا في تنشيط الجانب الهجومي لفريق عجمان الذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي أسهمت في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق وليم اوسو الذي أسهم في عودة المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.

أربك التعادل حسابات الوصل وخشي لاعبوه الخسارة على الرغم من النقص العددي في صفوف عجمان، فلعب بكل طاقته من أجل التسجيل، فلاحت العديد من الفرص لكل من حبوش صالح ولوكاس وليما الذي نجح في خطف هدف الترجيح للوصل من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.