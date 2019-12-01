شكرا لقرائتكم خبر عن بوتاس سعيد بأداء مرسيدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوّه بوتاس بأداء سيارتي مرسيدس في التجارب، معتبراً أن الفريق «كان قوياً جداً في تجارب السبت»، وأضاف: «رأينا في التجارب الرسمية أننا نحظى بإيقاع جيد، ونظراً إلى أنني سأنطلق من المركز الأخير غداً، سنحمل معنا الروح القتالية إلى الغد (اليوم الأحد)».
من جهته، اعتبر فيرشتابن أنه قدم «أفضل الممكن.. الجميع يعرف أن «مرسيدس» تسيطر هنا، لكن أعتقد أن ثمة العديد من الفرص في السباق».
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