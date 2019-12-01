آمنة القبيسي تفوز بالسباق الأول لبطولة «فورمولا 4 الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت السائقة الإماراتية آمنة القبيسي انتصاراً مهماً بالسباق الأول في «فورمولا 4 الإمارات»، الذي أقيم، أمس، في حلبة مرسى ياس.

وتصدرت القبيسي هذا السباق منذ البداية وحتى النهاية، وأظهرت السائقة الشابة البالغة من العمر 19 عاماً قدرتها القوية على المنافسة، وسيطرت على مجريات السباق منذ بدايته، وتصدت لمحاولات السائق الإيطالي نيكولا مارينانجيلي لتجاوزها، لتبتعد عنه وتنفرد في مقدمة السائقين، محققة الفوز بالسباق، الذي تبلغ مدته 25 دقيقة.

وشهد السباق تألق آمنة القبيسي ومارينا نجيلي؛ حيث حافظا على موقعيهما في المركزين الأول والثاني منذ بداية السباق وحتى نهايته، بينما تسابق بقية السائقين على الفوز بالمركز الثالث الذي احتدمت فيه المنافسة، وشهد عدة تغييرات بمراكز السائقين من بداية السباق إلى نهاية خط النهاية.

وتقدم السائق الهولندي تيجمان فان دير هيلم في السباق بقوة محاولاً المنافسة منذ البداية وحافظ على موقعه في المركز الثالث في أغلبية فترة السباق إلا أن إطارات سيارته تعرضت لعطل فني في نظام التعليق في اللفة الأخيرة من السباق عند اقترابه من المنعطف الثامن الأمر الذي سمح للسائق الاسكتلندي أليكس كونور من فريق إكسل موتورسبورت بالتقدم إلى المركز الثالث، والصعود إلى منصة التتويج.

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فيما تراجع السائق الأردني مناف الحجاوي إلى المركز الثامن خلال السباق بالرغم من انطلاقه من المركز السادس من على خط الانطلاق، إلا أنه عاد إلى المنافسة مرة أخرى؛ بعدما قام ببعض التجاوزات القوية ليحتل المركز الرابع في نهاية المطاف. واحتلت حمدة القبيسي شقيقة السائقة الإماراتية المتصدرة آمنة وزميلتها في فريق أبوظبي ريسينج المركز الخامس، بينما ذهب المركز السادس للسائق نيكو غويلر. وجاء البرتغالي رودريجو الميدا في المركز السابع، بينما تقدمت السائقة لوجان هانا من فرق دريم من المراكز الأخيرة لخط الانطلاق لتحتل المركز الثامن في نهاية السباق.

واحتل مهربود شميلي المركز التاسع في حين احتل النمساوي كونستانتين ريش المركز العاشرظن وتم منح فان دير هيلم المركز الحادي عشر على الرغم من الحادث الذي تعرض له في المرحلة الأخيرة من السباق؛ بعدما تأخرت السائقة السعودية ريما الجفالي بلفة كاملة عن بقية السائقين، وانسحب إيفان بيكلين من السباق.

وتتطلع آمنة القبيسي إلى الاستمرار بالوتيرة نفسها من الأداء العالي، ومتابعة انتصاراتها بتحقيق الفوز بالسباق الثاني لبطولة فورمولا 4 الإمارات الذي سيجري اليوم الأحد في حلبة مرسى ياس.

من ناحيته، عبّر خالد القبيسي والد آمنة وحمدة عن سعادته بعد هذا الانتصار، وقال: «تملأني مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته آمنة وحمدة، فقد رفعتا علم الإمارات في هذا المحفل العالمي، لتتوجا بهذا الإنجاز الجهود المبذولة في سبيل وصولهما إلى هذه اللحظة المهمة في رياضة سباقات السيارات في الإمارات».