محمد بن راشد يشهد كأس اليوم الوطني للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم، أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، والذي تزامن مع يوم الشهيد.

وأُقيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، احتفاء بالمناسبة الغالية، وسط مشاركة 217 من نخبة فرسان وفارسات الإسطبلات المختلفة في الدولة، وتم رصد 6 سيارات دفع رباعي للفائزين.

توج الفارس سعيد أحمد الحربي، بلقب السباق على صهوة الفرس «اليشا» من إسطبلات «إف 3» العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي ونجحت إسطبلات سموه في المحافظة على اللقب للعام الثاني توالياً.

وحل الفارس سعيد سالم المهيري في المركز الثاني على صهوة «قيصر» من إسطبلات «اس اس» في زمن قدره 4:11:29 ساعة، وجاء الفارس سلطان عارف محسن في المركز الثالث على صهوة «هلب جادافي» من إسطبلات الوثبة، في زمن قدره 4:11:36 ساعة، وحصل الفارس محمد جمعة المهيري على المركز الرابع على صهوة «فولكين» من إسطبلات دباوي بزمن قدره 4:14:40 ساعة، وذهب المركز الخامس إلى الفارس راشد حمود الجنيبي من إسطبلات الوثبة على صهوة «سراب» بزمن قدره 4:15:03 ساعة، وحصل الفارس سالم الكتبي، من إسطبلات ام 7 للقدرة على صهوة «بليو سوليت» بزمن قدره 4:16:58 ساعة.

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وتوج الفائزين الستة في السباق، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الحضرمي مشرف عام سباقات القرية، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للسباق، مصدر فخر وإعزاز للجميع.

وقال: نحن في اتحاد الفروسية محظوظون بدعم القيادة الرشيدة وبالاهتمام الذي تجده رياضة الفروسية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور سموه قيمة كبيرة للاستفادة من توجيهاته القيمة لخبرته الطويلة في مجال الفروسية، وتحفيز من أجل مضاعفة العمل والتطوير.

وأشار الريسي إلى أن تزامن السباق مع يوم الشهيد يؤكد الاحتفاء بشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم أثناء تقديم الواجب الوطني، مبيناً أن ذكراهم نبراس يضيء دروب الوطن الغالي. وقال: في هذا اليوم تستذكر الإمارات بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة وقدموا أرواحهم في سبيله، وضحّوا بأرواحهم الغالية، هذه التضحية التي ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء الإمارات.