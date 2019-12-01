شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة تذكارية في حلبة مرسى ياس تكريماً لتشارلي وايتينج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت «حلبة مرسى ياس» بذكرى الراحل تشارلي وايتينج مدير سباقات الفورمولا1 الذي يحظى بتقدير كبير في عالم رياضة سباق السيارات، عبر وضع لوحة تذكارية على بوابة غرفة اجتماعات السائقين في مبنى مراقبة السباق. وكشف الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس يرافقه سيف النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للحلبة، عن اللوحة التذكارية بحضور سائقي بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2019، ومن ضمنهم لويس هاميلتون وكيمي رايكونن ودانييل ريكياردو. وكان «تشارلي وايتينج» توفي في وقت سابق من العام الحالي خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في ملبورن، بعد أن أمضى ما يقارب 40 عاماً في رياضة سباق السيارات.

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