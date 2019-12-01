مسلم العامري: مناسبة وطنية وتاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة فوز إسطبلات «إف 3» بلقب كأس اليوم الوطني.

وأشار مسلم العامري إلى أن كأس اليوم الوطني مناسبة وطنية وعيد، لأنه يتزامن مع حدث تاريخي.

وقال العامري إن المشاركة الكبيرة في السباق التي بلغت 217 فارساً وفارسة تؤكد على اهتمام ملاك الخيول بالتواجد في مناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للدولة، والرغبة في التتويج باللقب الغالي.