شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم العامري: مناسبة وطنية وتاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة فوز إسطبلات «إف 3» بلقب كأس اليوم الوطني.
وأشار مسلم العامري إلى أن كأس اليوم الوطني مناسبة وطنية وعيد، لأنه يتزامن مع حدث تاريخي.
وقال العامري إن المشاركة الكبيرة في السباق التي بلغت 217 فارساً وفارسة تؤكد على اهتمام ملاك الخيول بالتواجد في مناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للدولة، والرغبة في التتويج باللقب الغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلم العامري: مناسبة وطنية وتاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.