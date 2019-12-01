النصر يهزم الظفرة 2-صفر

تأهل النصر إلى الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي، بعد فوزه 2 - صفر على مستضيفه الظفرة، في المباراة التي جرت على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان.

جاء ترقي النصر إلى الدور القادم في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما ودع الظفرة المسابقة بعد أن تجمد رصيده عند سبع نقاط، وفرط في الفرصة، حيث إن المباراة كانت على ملعبه، وكان يكفيه نقطة واحدة للعبور.

ويلعب في ربع النهائي النصر مع الفجيرة.

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أهدر بدر العطاس فرصة إنهاء المباراة مبكراً لمصلحة أصحاب الأرض، حينما تلقى كرة أخطأ في تشتيتها الحارس أحمد شامبيه، بالمقابل لم يتوان الإسباني ألفارو نيغريدو في استثمار إحدى الفرص ليضع النصر في المقدمة في الدقيقة 23، وهذه هي المرة الثالثة تاريخياً في نفس البطولة التي يسجل فيها «العميد» بالمباراة أولاً وعلى نفس الملعب.

لم يركن المهاجم الإسباني المخضرم بعد ما وضع فريقه في المقدمة، بل إنه أنقذ فريقه من هدف محقق بعد أن أخرج الكرة من على خط المرمى، كما استخدم نيغريدو، نجم اللقاء أمس دون منازع، مهاراته وخبرته، وشكل ضغطاً هجومياً مع زملائه على أصحاب الملعب.

وزادت الصعوبة أكثر على الظفرة بعد طرد المدافع عبدالرحمن يوسف قبل 10 دقائق من نهاية الزمن الرسمي من عمر اللقاء، قبل أن يوقف المدافع البرازيلي جلوبر ليما أحلام «الفارس» بعد أن سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 83 ليعبر بالنصر إلى الدور القادم.