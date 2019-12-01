لوكلير يزور عالم فيراري أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار شارل لوكلير سائق فريق سكودريا فيراري في سباقات الفورمولا 1، عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط، وذلك قبيل مشاركته في الجولة الختامية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 الذي يقام على جزيرة ياس.

وأجرى لوكلير خلال زيارته تجربة لعبة فورمولا روسّا الأسرع على الإطلاق على مستوى العالم. وتأتي هذه الزيارة الاستثنائية في وقت مهم تستعد فيه عالم فيراري أبوظبي لعام حافلٍ بالفعاليات والأنشطة، حيث بدأت في شهر نوفمبر الجاري بالعد التنازلي لانطلاق احتفالات الذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها في العام المقبل.