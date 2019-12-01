الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي في مجموعات أبطال إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

حسم النجم الساحلي التونسي قمته أمام ضيفه الأهلي المصري عندما تغلب عليه 1-صفر على ملعب رادس في العاصمة تونس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وسجل ياسين الشيخاوي الهدف الوحيد في الدقيقة 50.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 بعدما طرد الحكم البوتسواني جوشوا بوندو المدافع أيمن أشرف لعرقلته ماهر الحناشي خارج المنطقة لحظة انطلاقه للانفراد بالحارس محمد الشناوي بعد تمريرة خلف الدفاع من الشيخاوي.

لعب النجم الساحلي بقيادة المدرب السابق للأهلي، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بتحفظ دفاعي شديد في الشوط الأول الذي شهد استحواذ الضيوف على الكرة أغلب الوقت ولكن بلا خطورة على مرمى أشرف كرير.

واضطر السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي لإجراء تغييره الأول في الدقيقة 30 حيث أشرك المدافع محمد هاني بدلاً من المهاجم وليد سليمان لسد الثغرة الدفاعية ومواجهة النقص العددي.

وزادت متاعب الأهلي في المباراة بإصابة مدافعه الدولي التونسي علي معلول في الدقيقة 68، فأشرك فايلر المدافع المالي أليو ديانغ بدلاً منه.

وكسب النجم الساحلي النقاط الثلاث الأولى في دور المجموعات احتل بها المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال السوداني الفائز على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1.

من جهته، أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، غضبه الشديد بسبب الخسارة، موضحاً أن فريقه لا يستحق الهزيمة، لأنه قدم مباراة جيدة.

وقال رينيه فايلر، إن الفريق من جهاز فني ولاعبين يشعرون بالإحباط، وأضاف: «سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في المباراة»، وأوضح أن الأهلي كان الأفضل فنياً من النجم الساحلي، على الرغم من أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين، فقط، من الدقيقة 12، مشيراً إلى أن الأهلي كان يواجه فريقاً قوياً، لكن في النهاية الأمر انتهى، وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير في القادم».

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق تعرض لطرد أيمن أشرف، بعد أول 12 دقيقة، وهو ما انعكس سلبياً على الأداء، ورغم ذلك قدم اللاعبون عرضاً جيداً في ظل ظروف المباراة، وأوضح أنه كانت هناك صعوبة في خلق الفرص في المباراة بسبب الدفاعات المحكمة للفريق المنافس، ولكن في الوقت نفسه نجح الأهلي في منع الفريق التونسي من صناعة أي فرص هو الآخر.

في المقابل، أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أنه كان على دراية كاملة بفريق الأهلي، ومن الجيد الفوز في بداية بطولة دوري أبطال إفريقيا، على فريق مثل المارد الأحمر وحصد ثلاث نقاط.

وأعرب جاريدو خلال تصريحاته، عن سعادته، لتحقيقه الفوز على الأهلي، وأوضح قائلاً: «أتولى قيادة فريق يتحلى بروح تنافسية، وحققنا الفوز على فريق الأهلي الأهم على الصعيد الإفريقي، لعبنا بطريقة شاملة، وكان الخصم صعباً».

وأشار جاريدو: كنت مدرباً لفريق الأهلي في السابق، وكنت سعيداً بتواجدي معه، ولكن الآن أصبحت مدرباً للنجم، وهذه هي كرة القدم.

كهربا أهلاوي

على صعيد مختلف، بات حسم الأهلي لصفقة محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب نادي أفيس البرتغالي، مسألة وقت، ولم يتبق سوى الإعلان فقط، بعدما أنهى مسؤولو النادي الصفقة لمدة 4 أعوام ونصف العام، تبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الاتفاق على كل البنود بين الطرفين.

وكشف مصدر بالأهلي، أن إدارة النادي أنهت جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة خلال الجلسات التي تمت خلال الفترة الماضية بين اللاعب خلال إجازته الأخيرة بالقاهرة وبين مسؤولي القلعة الحمراء، الذين حسموا الأمر مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، الذي كان مُتخوفاً من عدم التزام اللاعب حال انتقاله للأهلي، لكن أكثر من مسؤول بالنادي طمأن المدرب السويسري، وأكدوا له أن اللاعب سيكون مُلتزماً تماماً داخل الملعب وخارجه، وهو ما جعل المدير الفني للأهلي، يتراجع عن قناعته السابقة، ويُرحب بإتمام الصفقة ليبقى فقط الإعلان الرسمي.

وتأكد الأهلي من صحة موقف النادي من الصفقة، من خلال المحامي السويسري مونتييري، الذي اطلع على جميع المستندات والأوراق، بعدما هدد الزمالك بتصعيد الموقف للفيفا، حال تعاقد الأهلي مع اللاعب.

واتفق مسؤولو الأهلي مع النادي البرتغالي على دفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد كهربا مع النادي، على أن يحصل كهربا على 12 مليون جنيه، خالصة الضرائب في الموسم الواحد مع المارد الأحمر، ليكون ضمن الفئة الأولى في الأهلي.