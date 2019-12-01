الاتحاد السكندري يكتسح الاسماعيلي ويصعد للمركز الرابع









اسماء السيد - حقق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على ضيفه الإسماعيلي 3-صفر السبت في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم.

وافتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق محمود رزق، وأضاف الأوغندي إيمانويل أوكوي الهدف الثاني عند الدقيقة 42، وعزز العاجي عبد الرزاق سيسيه النتيجة في الدقيقة 51.

Advertisements

وهو الفوز الثالث للاتحاد هذا الموسم مقابل خسارة وتعادل، فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، بعد تعرضه لثالث خسارة في البطولة، مقابل فوزين.

ملخص مباراة الاتحاد السكندرى و الاسماعيلي: