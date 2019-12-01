اتلتيكو مدريد ضد برشلونة..قائمة تشكيل الروخيبلانكوس

ينتظر عشاق البارسا مباراة الأحد والتي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو ملعب اتلتيكو، حيث انه من المقرر أن اتلتيكو مدريد سيستضيف نظيره فريق برشلونة، ضمن قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019.

التشكيل المتوقع لفريق اتلتيكو مدريد صاحب الارض أمام البارسا والذي جاء كالتالى:

في حراسة المرمى: أوبلاك

في خط الدفاع: تريبير، فيليبى، لودى، هيرموسو

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في خط الوسط: تومارس بارتى، كوكى،هيريرا

في خط الهجوم: جواو فيليكس، موراتا، ساؤل

وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد غياب كلٌا من دييجو كوستا وشيمي فرساليكو بسبب الإصابة، ويخوض الروخيبلانكوس اللقاء وهم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يدخل برشلونة لقائه برصيد 28 نقطة والتي يحتل بها صدارة الدوري الاسباني.